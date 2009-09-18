Киевсовет пополнил бюджет столицы 18 млн. грн.

Киевский городской совет согласовал продажу четырех земельных участков общей площадью 0,6 га за 17 млн. грн. 732 тыс. грн..

Соответствующие решения были приняты депутатами Киевсовета на заседании сессии в четверг.

Согласно документам решений, частному предприятию “Радуга” продан земельный участок на просп. Броварском, 29, в Днепровском районе столицы, площадь которого составляет 0,02 га, за 458 тыс. грн. Земля приобретена для эксплуатации магазина.

ООО “Луч” для строительства складского здания продан земельный участок площадью 0,11 га за 2 млн. 455 тыс. грн. по ул. Сулеймана Стальского, 34, в Днепровском районе.

Малому частному предприятию “Легион и Ко” для строительства двух торговых павильонов продан земельный участок по ул. Героев Днепра, 30, в Оболонском районе площадью 0,02 га. Стоимость этой земли составляет 416 тыс. грн.

ООО “Пантеон-Инвест” продан земельный участок в пер. Михайловском (в пределах улиц Малая Житомирская, 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 14-в, Михайловская, 13, 13-б, 15/1-б и пер. Михайловский между домами №1 и №3) в Шевченковском районе. Целью приобретения земли является реконструкция и строительство административно-гостинично-жилого комплекса с помещениями общественного и торгового назначения. Площадь участка составляет 0,47 га. Продан он за 14 млн. 403 тыс. грн.