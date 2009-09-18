МинЖКХ не остановит внедрение автономного отопления

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины (МинЖКХ) в борьбе за сохранение монополии на предоставление коммунальных услуг населению не в состоянии остановить внедрение автономного отопления (АО).

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, в частности, на сегодняшний день в Луганске насчитывается 9 тысяч квартир и домов, переоборудованных под автономное отопление, в Харькове – 6 тысяч. «И это притом, что процесс внедрения индивидуальных систем обогрева отягощен множеством законодательных ограничений. Однако люди, желающие гарантированно получать тепло в отопительный период, преодолевали и преодолевают все преграды власти на пути к достижению бытового комфорта. Успешные примеры установки АО будут увеличивать число желающих из месяца в месяц и из года в год», – убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Причиной запрета АО он считает нежелание чиновников терять монополию на поставку тепла и контроль над поступлениями от предоставления жилищно-коммунальных услуг.

«В стремлении табуировать процесс установления систем автономного отопления МинЖКХ напоминает своей деятельностью средневековую инквизицию. Автономное отопление как альтернатива централизованному предается анафеме исключительно потому, что в силу своей эффективности дискредитирует устаревшую постсоветскую систему предоставления услуг теплообеспечения», – отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его мнению, профильному министерству, наоборот, следовало бы возглавить процесс внедрения альтернативного способа теплообеспечения.

«Вместо того чтобы накапливать критическую массу недовольства, чиновникам стоило бы прагматично подойти к решению проблемы установки альтернативных систем отопления. Такая позиция сняла бы проблему модернизации теплоцентралей и продемонстрировала бы реальное желание властей помочь населению в решении насущных задач», – отметил замдиректора АМС.