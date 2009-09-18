МинЖКХ просит у ВБ 200 млн. долл.

Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины (МинЖКХ) обратились к Всемирному банку с просьбой предоставить кредит в размере 200 млн. долл. для реализации проектов развития и модернизации систем теплоснабжения.

Об этом сообщается в пресс-релизе министерства по итогам заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам координации и контроля за подготовкой и реализацией проектов развития ЖКХ населенных пунктов Украины, состоявшегося 18 сентября в Одессе.

Согласно сообщению, в ходе заседания обсуждалось состояние и перспективы энергоэффективности в сфере ЖКХ в рамках внедрения совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта «Развитие городской инфраструктуры», а также рассматривались существующие и перспективные возможности привлечения средств международных финансовых учреждений для реализации проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«На пути модернизации и перестройки жилищно-коммунальной инфраструктуры министерство приветствует и всячески поддерживает сотрудничество с Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития, другими международными финансовыми структурами. Надеюсь на наше долгосрочное, плодотворное и эффективное сотрудничество. Украина готова привлекать помощь всех без исключения международных финансовых институтов и учреждений», – приводятся в пресс-релизе слова министра по вопросам ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО.

Также в пресс-релизе отмечается, что для реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры» Украина получила от Всемирного банка ссуду в размере 140 млн. долл. для улучшения водоснабжения и канализации городов. Кредит предоставлен сроком на 20 лет, льготный период составляет 5 лет, срок возвращения средств – 15 лет, начиная с 15 апреля 2013 года. Реализацию проекта планируется завершить до 30 июня 2012 года.

По данным МинЖКХ, в Украине непосредственно с коммунальными предприятиями сегодня работает Европейский банк реконструкции и развития. Завершение проекта, финансируемого ЕБРР, под названием «Программа инвестиций и развития системы водоснабжения и очистки воды Запорожья» общей стоимостью 42,5 млн. долл. запланировано на 2009 год.

«Среди перспективных проектов ЕБРР следует отметить пилотный проект по теплоснабжению города Энергодара (8 млн. евро), проект по теплоснабжения Ивано-Франковска (12 млн. евро), проект по управлению движением транспорта Киева (30 млн. евро), проекты по водоснабжению и теплоснабжению Житомира (по 10 млн. евро каждый), проекты по модернизации общественного электротранспорта Львова (30 млн. евро) и Одессы (50 млн. евро) и другие», – отмечается в пресс-релизе.