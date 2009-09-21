Павленко представил Билокура коллективу Минспорта

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня во время аппаратного совещания официально представил коллективу министерства нового генерального директора Национального спортивного комплекса "Олимпийский" Александра БИЛОКУРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минспорта, соответствующий приказ министр подписал 17 сентября.

Ю.ПАВЛЕНКО охарактеризовал А.БИЛОКУРА как высокопрофессионального строителя, опытного руководителя и организатора. Главной задачей нового руководителя, отметил министр, является обеспечение согласованной высокоэффективной работы по строительству спорткомплекса.

Справка УНИАН. 51-летний А.БИЛОКУР - заслуженный строитель Украины, прошел путь от маляра-монтажника до руководителя мощного строительного треста. Работал главным инженером строительно-монтажного управления № 56 треста "Киевгорстрой -5", начальником строительного управления № 47 ОАО „Дарница". С сентября 1998 года - первый заместитель управляющего трестом-главный инженер ОАО трест "Киевгорстрой-1".

До назначения на должность гендиректора НСК "Олимпийский" А.БИЛОКУР 5 лет возглавлял правление ОАО трест “Киевгорстрой-1" имени Загороднего.