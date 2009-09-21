Эксперт: Киев не готов к отопительному сезону

Директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр СЕРГИЕНКО заявляет о неготовности Киева к отопительному сезону.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Института города», переданном УНИАН.

«Для подготовки к отопительному сезону необходимы не бодрые рапорты, а, прежде всего, средства», - отмечает А.СЕРГИЕНКО.

По его словам, один из главных источников их поступления в коммунальную отрасль – плата населения за жилищно-коммунальные услуги, однако городские власти “информируют о том, чего в действительности нет”.

Так, А.СЕРГИЕНКО отмечает, что “начальник ГУ ценовой политики В.ЯСТРУБИНСКИЙ сообщает, что 85% киевлян оплатили в июле жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам, вместо этого городское управление статистики заверяет: уплачено всего 61,1% или 141 млн. грн. из начисленных к уплате 231 млн грн». При этом, по словам эксперта, неизвестно где КГГА отыскивает такие показатели – ведь подчиненное ей КП «Главный информационно-вычислительный центр» обрабатывает всего 80% лицевых счетов жителей столицы.

«Подобные фантазии блуждают в головах и других чиновников, – подчеркивает А.СЕРГИЕНКО. – Начальник ГУ жилищного хозяйства В.СТОРОЖЕНКО заявляет о 72% готовности жилищного фонда, в то же время «Киевэнерго» сообщает: актов готовности к отопительному сезону жилых домов выдано 2%».

Такая же ситуация, согласно информации эксперта, и в медицинской отрасли: “Заместитель мэра И.КІЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что почти 99% столичных лечебных учреждений готовы к отопительному сезону, вместо этого «Киевэнерго» информирует: “У больничных учреждений готовность – 44%”.

При этом директор “Института города” утверждает, что средствам на подготовку к зиме негде взяться, ведь бюджет Киева за 7 месяцев получил всего 35% запланированных на год поступлений.

По его словам, медицинская отрасль профинансирована на 50%, социальная – на 30%, а коммунальная, если отбросить кредит 1,2 млрд грн, взятый на погашение долгов за газ, – на 10%-15%.

«Эти средства должны были бы пойти на промывку внутридомовых сетей отопления, замену изношенной арматуры и труб, застекление окон и другие крайне необходимые меры, но их не хватает даже на зарплаты. Кроме того далеко не все бюджетные учреждения расплатились с коммунальщиками еще за прошлый отопительный сезон. Как же их подключат в новом?» –подчеркивает А.СЕРГИЕНКО.