УКБС: банки готовы предоставить застройщикам льготные кредиты
При выполнении ряда условий
Банки готовы предоставить застройщикам льготные кредиты при выполнении ряда условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского кредитно-банковского союза (УКБС).
Согласно сообщению, УКБС отмечает своевременность разработанного Кабинетом Министров и Национальным банком Украины проекта постановления «Об утверждении Порядка осуществления льготного кредитования субъектов хозяйственной деятельности для строительства жилья и других объектов».
Однако, по мнению специалистов УКБС, для создания действенного механизма льготного кредитования необходимо четко детализировать все этапы взаимодействия между участниками данного процесса.
В частности, УКБС предлагает установить фиксированную ставку рефинансирования банков и ограничить максимальную ставку кредитования застройщиков.
Эксперты УКБС считают целесообразным четкое прописывание условий получения кредита рефинансирования НБУ, перечня документов, сроков принятия решения Нацбанком, требований к обеспечению и др.
В УКБС отмечают, что проверка рентабельности застройщика является усложненной и несвойственной для банка функцией, поэтому необходимо изъять эту норму из проекта.
Эксперты ассоциации также предлагают увеличить сроки рассмотрения обращения о кредитовании с одной недели до одного месяца.