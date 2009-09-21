УКБС: банки готовы предоставить застройщикам льготные кредиты

Банки готовы предоставить застройщикам льготные кредиты при выполнении ряда условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского кредитно-банковского союза (УКБС).

Согласно сообщению, УКБС отмечает своевременность разработанного Кабинетом Министров и Национальным банком Украины проекта постановления «Об утверждении Порядка осуществления льготного кредитования субъектов хозяйственной деятельности для строительства жилья и других объектов».

Однако, по мнению специалистов УКБС, для создания действенного механизма льготного кредитования необходимо четко детализировать все этапы взаимодействия между участниками данного процесса.

В частности, УКБС предлагает установить фиксированную ставку рефинансирования банков и ограничить максимальную ставку кредитования застройщиков.

Эксперты УКБС считают целесообразным четкое прописывание условий получения кредита рефинансирования НБУ, перечня документов, сроков принятия решения Нацбанком, требований к обеспечению и др.

В УКБС отмечают, что проверка рентабельности застройщика является усложненной и несвойственной для банка функцией, поэтому необходимо изъять эту норму из проекта.

Эксперты ассоциации также предлагают увеличить сроки рассмотрения обращения о кредитовании с одной недели до одного месяца.