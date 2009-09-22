Работы на НСК "Олимпийский" идут согласно графику

Экспертная группа во главе с председателем департамента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ 21 сентября инспектировала ход выполнения работ по строительству стадиона, на котором планируется проведение финального матча Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Делегаты от УЕФА Марк ТИММЕР, Карлос ЛУКАС, Джед ПОНТОН, Бен ВЕЕНБРИНК, Кенни СКОТТ ознакомились с ходом выполнения работ по строительству Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в пределах подготовки к Евро-2012, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Эксперты УЕФА непосредственно убедились, что работы на всех участках строительства выполняются четко в соответствии с утвержденным правительством графиком, отметили в Минспорта.

Как сказал министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, который сопровождал делегацию УЕФА, "сегодня на стадионе развернуты полномасштабные строительные работы согласно утвержденному проектом, на строительной площадке работают около 1 тыс. рабочих и почти 400 инженерно-технических работников, задействованы 162 единицы строительной техники".

Министр отметил, что работы ведутся на всех участках одновременно. На стадионе уже на 90% готов первый ярус трибун, на котором осталось смонтировать сидения. Согласно плану, на сегодня полностью завершены демонтажные роботы, роботы по установке проходного коммуникационного коллектора и переносу инженерных сетей из-под стадиона. Также усилены фундаменты верхнего яруса трибун и северного въезда в чашу спортивной арены. Выполнены работы по установке фундаментов подпорных стен и эстакады. Продолжается возведение каркаса, который будет держать покрытие над трибунами, строительство железобетонного каркаса эстакады и объездной дороги. Сооружается зона обслуживания болельщиков и VIP-зона. Продолжаются восстановительные работы верхнего яруса трибун.

Эксперты получили всю необходимую информацию относительно реконструкции НСК "Олимпийский", в частности, ответы на вопросы о выполнении проектных работ, строительно-монтажных работ, проанализировали схему эвакуации болельщиков, а также схему организации функциональных зон на прилегающей к НСК "Олимпийский" территории во время проведения Евро-2012, проинформировали в Минспорта.

Во время визита в Украину эксперты УЕФА также знакомятся с ходом реализации проектов по подготовке к Евро-2012 стадионов в Харькове и Львове.