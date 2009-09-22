ВБ готовит проект по теплоснабжающим предприятиям в Украине

Всемирный банк готовит новый проект по энергоэффективности государственных и частных предприятий в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор Всемирного банка по Украине, Беларуси, Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Есть решение правительства с нами поработать по этому поводу», - сказал он.

М.РАЙЗЕР отметил, что проект будет концентрироваться на трех направлениях: улучшение энергоэффективности частных предприятий, коммунальных предприятий и теплоснабжающих предприятий.

По его словам, в коммунальном секторе потенциал экономии энергоресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий составляет до 30%.

«Это экономит очень большие деньги и позволит Украине получать дополнительные средства через продажу эмиссионных прав через Киотский протокол. Это правильное направление и мы будем поддерживать страну, чтобы это реализовать», - добавил он.

По оценкам М.РАЙЗЕРА, завершение подготовки проекта можно ожидать через год. Разработкой проекта Всемирный банк будет заниматься совместно с Министерством экономики. Предполагается, что кредитная линия ВБ будет открыта «Укрэксимбанку», через который будут получать средства заемщики – участники проекта.