КГГА: в Киеве можно построить до 7 млн. кв. м жилья

На территориях неработающих промышленных предприятий столицы можно построить до 7 млн. квадратных метров жилья.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей БРОНЕВИЦКИЙ в интервью муниципальному изданию “Хрещатик” (№№127 (3573)).

Он отметил, что обсуждать перспективу вынесения промпредприятий за пределы города и освоения высвобожденных площадей для других потребностей начали еще 6-7 лет назад.

“Однако лишь теперь она имеет шансы внедрения в жизнь. Преимущество будут отдавать жилищному и общественному строительству. На сегодня это более 10 тысяч гектаров, но в процессе работы над новым Генпланом этот показатель может изменяться”, - сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

На просьбу спрогнозировать, сколько ориентировочно можно будет построить квадратных метров жилья в случае реализации проекта, он сказал: “Предварительный анализ реализации действующего Генерального плана и опорного плана с точки зрения емкости территории Киева дает возможность прогнозировать строительство в пределах города еще 30 миллионов квадратных метров жилья. Из них 5-7 миллионов квадратных метров появится на перепрофилируемых территориях промышленных предприятий”.

При этом С.БРОНЕВИЦКИЙ заметил, что это максимальные показатели, однако они могут корректироваться.