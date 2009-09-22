Подписан меморандум взаимопонимания с застройщиками

Министерство регионального развития и строительства Украины сегодня подписало Меморандум взаимопонимания между строительными организациями и их объединениями, производителями строительных материалов и изделий строительного назначения и их объединениями, Центральным комитетом профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.

Согласно документу, строительные организации, производители стройматериалов берут на себя обязательства, в частности, обеспечить реализацию программы достройки объектов жилья при господдержке, осуществлять регистрацию цен на стройматериалы и изделия строительного назначения собственного производства, в случае приостановки строительства консервацию объектов проводить в соответствии с нормативными документами, сокращать административные, представительские и др. виды непроизводственных расходов в случае сокращения гарантий, предусмотренных для работников коллективным договором.

Со своей стороны Минрегионстрой обязуется принять меры по развертыванию строительства доступного жилья, начиная с 2010 года, а также проработать с ГНА, Минэкономики и Минфином вопрос внедрения налоговых каникул, в том числе, по поводу платы за землю, для застройщиков при остановке строительства жилья и социальных объектов, и внедрение «кассового метода» начисления налогов для строительных организаций.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2008 года Министерство регионального развития и строительства подписало меморандум о взаимопонимании со строительными организациями, производителями стройматериалов, Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.