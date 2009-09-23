АТКУ: без реформирования ЖКХ инвестиций не будет

Активные инвестиции в сферу отечественного жилищно-коммунального хозяйства останутся невыполнимой мечтой, если правительство не пойдет на кардинальное реформирование отрасли, инициировать которое должно Министерство по вопросам ЖКХ.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, система взаимоотношений в отрасли, особенно в сфере коммунальной теплоэнергетики, отпугивает инвестора.

«Непрозрачность взаимоотношений, высокая степень коррупции, отсутствие четких правил игры, чрезмерная монополизация и отсутствие конкурентного рынка формируют неблагоприятную атмосферу для прихода инвесторов. Поэтому инвестиционный оптимизм министра не имеет под собой никаких оснований», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

При этом глава АТКУ отметил, что в теме привлечения финансов в отрасль министр подменяет понятия, применяя к кредитам термин инвестиции. По его словам, в отличие от инвестора, кредитора интересует только возвращение кредита и процентов по нему, в то время как бизнесмену, вложившему средства в предприятие, интересно не только вернуть вложения, но и повысить качество и эффективность его деятельности для дальнейшего получения прибыли. «Пока министерство намерено получить кредиты на реализацию ряда проектов от международных финансовых структур, таких как Всемирный банк (ВБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), работающих на государственном уровне и дающих кредиты под государственные гарантии. Это не показатель эффективности министерства по созданию условий в сфере ЖКХ для прихода крупных инвестиций, тем более, что привлеченных нескольких сотен миллионов долларов – капля в море необходимых средств», - отметил он.

По мнению эксперта, министерству ЖКХ стоило бы поставить «неуд» в зачете по созданию инвестиционно привлекательных условий в отрасли.

«Только свободное распространение индивидуального отопления может приносить ежегодно около 3 млрд. инвестиций от украинцев. Введение конкуренции на рынке теплоснабжения, отказ от государственных дотаций, четкие и стабильные правила игры также дадут возможность привлечь в ЖКХ средства среднего и большого бизнеса, который в десятки раз превысит вложения граждан Украины. Но министерство, видимо, ставит перед собой одну цель – сохранять существующую устаревшую систему отрасли в угоду монополистам – предприятиям теплокоммунэнерго», - подчеркнул глава АТКУ.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября т.г. министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО и руководители коммунальных предприятий подписали субкредитные соглашения о предоставлении Всемирным банком кредитов в рамках открытого компонента проекта «Развитие городской инфраструктуры» КП «Черниговводоканал» на 8 млн. долл. и КП «Коломыяводоканал» на 2,6 млн. долл.