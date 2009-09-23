Эксперт: застройщики могут отказаться от гривни

При резком обесценивании гривни застройщики откажутся от фиксации цен на жилье в национальной валюте.

Такое мнение высказала руководитель жилого комплекса «Чайка» Оксана КОНДРАШЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Укргаз», являющейся заказчиком строительства комплекса.

По ее словам, динамику изменения цен на первичную недвижимость можно будет прогнозировать только тогда, когда в Украине стабилизируется курс валют. При этом существует несколько сценариев развития событий, по которым будет меняться ценовая политика украинских застройщиков.

О.КОНДАРЕВСКАЯ считает, что самым оптимистичным вариантом развития событий и для застройщиков и для покупателей является стабилизация курса. «Только когда люди обретут уверенность в том, что завтра их деньги не обесценятся, смогут, адекватно оценивая ситуацию на рынке, инвестировать и планировать свои доходы», - сказала она.

С другой стороны, эксперт считает, что именно нестабильность курса сейчас заставляет тех, у кого есть собственные гривневые накопления, вкладывать в недвижимость, учитывая ненадежность банковских депозитов.

В то же время, пессимистичный сценарий предполагает резкое обесценивание украинской гривни (по некоторым прогнозам, до 12 грн. за 1 американский доллар). «В таком случае цены на первичную недвижимость будут вынуждены пересчитать, исходя из курса доллара, отменив фиксацию цен в гривнях», - добавила она.