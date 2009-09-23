"Вторичка" в Киеве подешевела

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 14 по 21 сентября т.г. снизилась на 0,4% (на 8 долл.) – до 1 893 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

По мнению экспертов, несмотря на то, что объём предложений квартир в августе-сентябре несколько увеличился, количество реально востребованных объектов не велико, чем объясняется снижение интереса со стороны покупателей даже по сравнению с летними месяцами.

За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,3% и составляет «минус» 0,4%. Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе индекс стоимости будет демонстрировать отрицательную динамику, а цены на отдельные объекты вторичного жилья будут продолжать корректироваться.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за август 2009 года снизился на 0,2%. В настоящее время он переместился в отрицательную область и составляет –0,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 544 тыс. объявлений о продаже квартир.