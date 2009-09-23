Свыше 90% жилых домов Киева готовы к отопительному сезону
16:16, 23 сентября 2009Недвижимость
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В Киеве по состоянию на 15 сентября комплексная подготовка жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период с выдачей паспортов готовности составляет 91,6%.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию районных в г. Киеве государственных администраций.
По их данным, на сегодня 99,5% систем центрального отопления домов заполнены, что свидетельствует об их готовности к подаче теплоносителя.
На сегодняшний день все жилые дома столицы обследованы и составлены соответствующие акты готовности объектов теплового хозяйства к работе в отопительный период, сообщили в КГГА.
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