Кабмин будет утверждать списки граждан на получение льготных квартир

Правительство своим коллегиальным решением будет утверждать персональные списки граждан на получение квартир, выкупленных за средства Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

«Кабинет Министров будет принимать решения о персональном утверждении списков определенных категорий населения, получающих квартиры, которые достраиваются за счет государственных средств», - сказал П.РОЗЕНКО.

В то же время, по его словам, списки очередников будут составляться на основе данных, предоставленных местными органами власти, в компетенцию которых входит ведение учета граждан на получение жилья.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на заседании Кабинета Министров заявила, что правительство намерено создать координационный совет для распределения квартир, достроенных за счет средств Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

«Чтобы действительно все процедуры были прозрачными и понятными, мы сегодня создадим координационный совет при Кабинете Министров по вопросам распределения квартир, чтобы все это происходило публично – и для всех участников процесса, и для средств массовой информации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В тот же день Кабмин принял постановление, которым Государственному ипотечному учреждению разрешается профинансировать приобретение 735 квартир в 40 объектах на общую сумму 201,7 млн. грн. в рамках реализации программы по приобретению жилья для льготников.

Министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА сообщил, что с учетом принятого постановления общий объем купленного жилья в рамках программы составит 4 тыс. 973 квартиры в 164 домах на общую сумму 1,345 млрд. грн. Средняя стоимость одного квадратного метра такого жилья составляет 3,964 тыс. грн.