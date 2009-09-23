УБА готовит концепцию строительства экономичного жилья

Украинская строительная ассоциация (УБА) намерена разработать концепцию строительства экономичного жилья до февраля 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета директоров УБА Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ в ходе заседания совета директоров.

По его словам, концепция будет предусматривать разработку однотипного проекта из более дешевых строительных материалов и с применением экономичных технологий, чтобы себестоимость строительства дома составила около 300 долл. за квадратный метр плюс 100 долл. за подключение коммуникаций.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что УБА намерена объявить конкурс на лучший проект экономичного жилья в среде проектных организаций и производителей строительных материалов.

По данным председателя совета директоров УБА, для разработки концепции будет создана рабочая группа, разработка документов займет 3-4 месяца.