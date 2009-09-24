В Украине вырастет число семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ

В Украине вырастет количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, из-за неэффективной модели управления в отрасли, незавершенности ее реформирования и повышения тарифов.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Два процента украинских семей сегодня получают субсидию на оплату услуг ЖКХ. С ростом тарифов и незавершенностью реформы отрасли этот показатель неминуемо будет увеличиваться. А это значит, что расходная часть местных бюджетов может существенно увеличиться. Однако главной причиной роста этого показателя будет не столько повышение тарифов, сколько неэффективная модель государственного управления – бюрократический аппарат намеренно стопорит экономические и административные реформы на рынке. При этом, делая ставку на нерыночные, нецивилизованные методы лоббизма», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, внедрение систем автономного отопления позволило бы в конечном итоге снизить нагрузку на центральный и местные бюджеты путем диверсификации услуг.

«Чиновники упорно поддерживают централизованное отопление, предприятия которого, в принципе, такие же участники рынка, как и производители систем автономного отопления. При этом жители, не способные получить разрешение на установку автономного отопления, будут становиться в очередь за субсидией, повышая нагрузку на бюджет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в январе-августе т.г. жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 45,2 млн. грн., что на 5 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 41 млн. грн., в сельской – 4,2 млн. грн.

В январе-августе т.г. были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 545,1 тыс. семей (86,9% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 397,9 тыс., в сельской – 147,2 тыс. В Госкомстате отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 17,8% или на 118,3 тыс. семей.