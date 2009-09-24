ЮНЕСКО обеспокоена состоянием Софийского собора и Лавры

В ЮНЕСКО обеспокоены состоянием Софийского собора и Киево-Печерской Лавры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства Украины.

Согласно сообщению, по результатам 33-й сессии Комитета всемирного наследия (КВН) ЮНЕСКО, на котором рассматривался отчет мониторинговой миссии Центра всемирного наследия (ЦВН) ЮНЕСКО и Международного совета по вопросам памятников и выдающихся мест (ІКОМОС) относительно состояния сохранности объекта всемирного наследия “Собор Св. Софии, Киево-Печерская Лавра и прилегающие монастырские сооружения», миссия отослала Украине исполнительное заключение и перечень рекомендаций экспертов ЦВН и ІКОМОС.

В своем заключении миссия отмечает отсутствие эффективного механизма управления объектами. В частности, были отмечены проблемы с надлежащей охраной их режимностью, а также отдельные геологические проблемы на территории Киево-Печерской Лавры.

В исполнительном заключении подчеркивается, что построенные новые здания в рамках буферных зон имеют негативное влияние на подлинность и целостность объекта всемирного значения. А сохранение подлинности является не только одним из основных требований к памятникам, которые претендуют на включение в список ЮНЕСКО, но и залогом продолжения пребывания объекта в списке.

При этом обеспокоенность экспертов вызывает застройка на оползнеопасных склонах Днепра. Миссия рекомендовала Украине рассмотреть возможность организации эффективного сохранения не только зданий, но и культурного ландшафта, который включает природные компоненты Днепровских склонов и берега Днепра.

Миссия также рекомендовала расширить буферную зону Софийского собора до ул. Крещатик, территории Бессарабской площади и рынка включительно.

При этом миссия настаивает на введении моратория на строительство высоток, которые нивелируют панораму исторического монастырского ландшафта на берегах Днепра.

Миссия рассчитывает получить от Украины обновленную карту объектов и их буферных зон, на которых должны быть отображены все застройки и изменения, которые произошли за последние 5-10 лет.

В случае, если рекомендованные экспертами меры не будут выполнены в полной мере, КВН рассмотрит вопрос о переводе объектов в список всемирного наследия, которое находится в опасности.