В Киеве могут провести переоценку стоимости земли

Земельная комиссия Киевского городского совета поддержала проект решения, которым предусмотрен пересмотр стоимости земли в столице.

Об этом сообщает пресс-служба депутатской фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевраде.

Лидер фракции Татьяна МЕЛИХОВА заявила, что депутаты киевского БЮТа уже несколько месяцев активно инициировали снижение размеров арендной платы за землю. Отмеченное решение предусматривает пересмотр нормативной денежной оценки земель с учетом влияния мирового финансового кризиса на рынок земли в Киеве.

«Можно считать, что решение о пересмотре стоимости земли – это трансформированное решение об изменении арендной ставки. Главное, что эти действия должны действительно помочь малому и среднему бизнесу несколько легче пережить мировой финансовый кризис», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

По ее словам, переоценка земель должна быть проведена в течение месяца с момента принятия решения Киеврадой.