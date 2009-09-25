Акты готовности к отопительному сезону получили 10% домов Киева

Акты готовности к отопительному сезону получили 9,9% жилых домов всех форм собственности Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК «Киевэнерго».

«В Киевэнерго после многочисленных напоминаний обратились почти все потребители тепла, но недостатки устранили лишь десять процентов ЖЭКов, которые и получили соответствующие акты готовности к отопительному сезону. Подавляющее большинство тех потребителей, которые не получили акты, не выполнили промывку и прочистку внутридомовых систем отопления, от чего в значительной мере зависит качество подачи теплоносителя в квартиры киевлян», - сказал заместитель технического директора – главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий Гладишев.

По данным «Киевэнерго», по состоянию на 24 сентября из 16279 потребителей, которые находятся в зоне обслуживания «Киевэнерго», акты готовности к отопительному периоду получили 1534, что составляет 9,4 %. Из них на детские садики выдано 50 актов (10 %), на школы – 42 акта (8,3 %), на больничные учреждения – 248 (60,8 %).

При этом лучше всего подготовлен Печерский район, в котором получено 15,5% актов. Наихудшая ситуация в Соломенском и Оболонском районах столицы – 3,5 % и 3,9 % потребителей соответственно.