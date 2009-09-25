Дотаций для коммунальных предприятий больше не будет

Коммунальным предприятиям больше не будут выделяться дотации из госбюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Кременчуге на всеукраинском семинаре мэров Украины по реформированию жилищно-коммунального хозяйства заявил профильный министр Алексей КУЧЕРЕНКО.

При этом он рекомендовал коммунальщикам рассчитывать только на кредитные ресурсы при условиях открытой, прозрачной конкуренции в отборе на их получение.

"Кризис поразил всех. Мы будем отходить от практики безвозвратных дотаций коммунальным предприятиям. Отныне необходимо рассчитывать по большей части на кредитные ресурсы. Вот сейчас министерство и Всемирный банк будут реализовать программу на 140 млн. долл. Сейчас за эти деньги борются уже 25 городов Украины. Там приемлемые условия кредитования", - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он заявил, что проектом государственного бюджета на 2010 год на социально-экономическое развитие городов, сел и поселков, в том числе выполнение общегосударственной программы "Питьевая вода Украины", предусмотрено 1 млрд. грн.; на реализацию региональных и отраслевых инновационных программ и проектов инновационного развития - 300 млн. грн., на реализацию инвестиционных и инновационных проектов по энергосбережению - 500 млн. грн.

Кроме того, А.КУЧЕРЕНКО заявил, что в Украине назревает огромная проблема - изношенность жилищного фонда.

"Проблема надвигается просто огромная - это изношенность жилищного фонда. А в самом фонде сегодня колхоз. Необходимо срочно осуществлять инвестпроекты по жилищному фонду. Нам надо от колхоза перейти к цивилизованному диалогу и определиться, с кем в доме разговаривать и решать проблемы", - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он призвал мэров проводить в городах общественные слушания с жильцами каждого дома и решать их проблемы.