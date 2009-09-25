МинЖКХ: Местные бюджеты не справятся с нагрузками

Местные бюджеты не справятся с нагрузками по оплате подключения инженерных сетей к домам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, с одной стороны, это благородная идея – максимально снизить нагрузку на квадратный метр жилья путем подключения коммуникаций за счет предприятий теплокоммунэнерго. «А с другой стороны – в условия нынешних местные бюджеты вряд ли потянут. А все это переложить на тарифы – это на сегодня нереально, население не потянет», - сказал министр.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что эту проблему можно решить через механизмы концессии, схемы, позволяющие привлечь частные инвестиции в развитие теплосетей.