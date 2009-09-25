МинЖКХ: Украина готова к отопительному сезону

Украина готова к отопительному сезону 2009-2010 годов лучше, чем в предыдущие периоды.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Украина готова не хуже, а даже лучше, чем в предыдущие годы, к отопительному сезону», - сказал он.

Министр отметил, что предприятия ЖКХ подготовились по графику, провели все необходимые работы по регламенту.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что министерство проводит отдельный мониторинг «проблемных» областей, среди которых Днепропетровская область (Никополь, Днепродзержинск), Луганская и Полтавская области.

«Я убежден, что мы нормально пройдем этот осенне-зимний период, в первую очередь потому, что после зимы весной будет избирательная кампания и в органы местного самоуправления. И я убежден, что каждый городской глава, если он хочет отчитываться перед общиной и идти на выборы, будет жизненно заинтересован в том, чтобы обеспечить расчеты», - добавил он.

В то же время министр акцентировал внимание на том, что киевские власти заявляют о том, что жилищный фонд столицы подготовлен к зиме на 95%, а по информации «Киевэнерго» - только на 10%. «Это очень интересный момент, потому что «Киевэнерго», как автономная компания, думаю, что готовят почву для того, чтобы, в конце концов, когда будут проблемы, определять, кто и как готов», - сказал он.

В свою очередь министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН отметил, что Украина технически и технологически готова к отопительному сезону и с точки зрения энергообеспечения.

По данным министра, в газовых хранилищах страны закачано 26 млрд. куб. м газа, а на складах находится 3,6 млн. тонн угля.