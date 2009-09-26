В Днепропетровске адреса должников за тепло вывешивают на биг-бордах

В Днепропетровске установлено уже 9 биг-бордов со списками жилых домов, жильцы которых имеют большие долги по теплоснабжение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор коммунального предприятия „Днепропетровские городские тепловые сети” Николай ШИПКА.

По его словам, обнародование адресов должников является одним из способов вынудить жителей города платить за услуги теплоснабжения.

«Пока должники не погасят свои долги, тепло в их дома не подадим”, - отметил директор коммунального предприятия. Самый большой долг за теплоснабжение в одном из домов, адрес которого размещен на биг-борде, составляет почти 550 тыс. грн.

Всего на информационные щиты попали около 300 домов. На сегодняшний день Днепропетровск задолжал за теплоснабжение более 88 млн. грн.

Из-за этого предприятие „Днепропетровские городские тепловые сети” является наибольшим должником за использованный природный газ. Учитывая это, НАК „Нафтогаз Украины” отказывается заключать договор на поставку природного газа в новом отопительном сезоне.

КП „Днепропетровские городские тепловые сети” эксплуатирует 238 котельных, 159 распределительных пунктов и 1246 километров трубопроводов тепловых сетей. В целом в Днепропетровске 582 котельные, 389 из них находятся в коммунальной собственности города.