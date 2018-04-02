Когда Тернополь станет пахучим?..(Фоторепортаж)

Пока власть и экологи спорят о территории под мусороперерабатывающий завод, Тернополь утопает в отходах…(Фото последних чисел сентября)

После того как 1 августа жители сел, прилегающих к Малашевской свалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу к "могильнику", из города отходы вывозили лишь частично, даже в другие области. С 4 сентября вывоз мусора из Тернополя полностью был прекращен.

Более чем месяц спустя, 14 сентября, первый заместитель городского председателя Елена Лакома сообщила, что в Тернополе из контейнеров начали вывозить мусор на участок на ул. Микулинецкая. Она заверяла, что речь идет о временном складировании отходов в 160-литровых полиэтиленовых мешках, которые закапываться не будут, и утверждала, что на такие действия получено согласование экологов. Однако, в тот же день экологи перекрыли дорогу на данный участок, заявив, что свалка мусора в черте города противоречит законодательству.

А вот 18 сентября председатель облгосадминистрации Юрий Чижмарь сообщил, что, рассмотрев выводы согласительных органов, принято решение зарезервировать земельный участок общей площадью 12 гектаров для строительства мусороперерабатывающего завода и временного складирования твердых бытовых отходов. Он уточнил, что участок расположен за пределами населенного пункта, на территории Миролюбовского сельского совета Тернопольского района.

Между тем, координационный совет экологического проекта «Квітуча Тернопільщина» выступает против выделения данного участка.

Экологи отмечают, что руководство области не согласовало свои намерения с местной общиной . “Сейчас жители сел Миролюбовка, Прошовая и Скоморохи в состоянии шока от такого подарка властей. Общины вышеупомянутых сел готовы решительно выступить в защиту своих прав и пресечь властное беззаконие”, - заверяют представители проекта «Квітуча Тернопільщина».

Пока решается «судьба» мусора, в Тернополе участились случаи блокирования канализационных сетей отходами.

По данным и.о. начальника отдела водопроводных канализационных сетей КП “Тернопольводоканал” Лидии Осип, если в июле работники предприятия ликвидировали 361 «пробку» в канализационных сетях, то в августе - 415.

“К сожалению, все больше тернополян, ввиду сложностей с вывозом мусора, выбрасывают твердые бытовые отходы в систему водоотвода. Выбрасывают все: кочаны капусты, кожуру от арбуза, шелуху лука и даже лохмотья”, - констатировала Л.Осип. По ее словам, в отдельных случаях такие действия приводили к авариям на водопроводах, а также затоплению подвальных помещений и вытеканию нечистот на улицу…

Вопрос остается открытым – когда Тернополь станет пахучим?..

(По материалам УНИАН)