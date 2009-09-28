Земля под Киевом подорожала на 0,16%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 21 по 27 сентября текущего года выросла на 0,16%, или 6 долл., – до 3707 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Бориспольском – на 0,84% (32 долл.) – до 3845 долл./сотка, Барышевском – на 0,49% (5 долл.) – до 1034 долл./сотка, Кагарлыкском – на 0,49% (6 долл.) – до 1322 долл./сотка, Иванковском – на 0,54% (5 долл.) – до 1002 долл./сотка, Макаровском – на 0,20% (2 долл.) – до 1752 долл./сотка, Васильковском – на 0,54% (13 долл.) – до 2457 долл./сотка, Броварском районе – на 0,82% (23 долл.) – до 2784 долл./сотка, Фастовском – на 0,51% (5 долл.) – до 1093 долл./сотка, Вышгородском – на 0,19% (5 долл.) – до 2875 долл./сотка и Переяслав-Хмельницком – на 0,20% (2 долл.) – до 967 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли наблюдалось в Киево-Святошинском районе - на 0,28% (17 долл.) – до 6116 долл./сотка, Бородянском – на 0,66% (11 долл.) – до 1689 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,48% (5 долл.) – до 1083 долл./сотка, Обуховском – на 0,04% (2 долл.) – до 4456 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе т.г. снизилась на 0,16% (6 долл.), по сравнению с предыдущим месяцем, – до 3723 долл. за сотку, в июле т.г. – выросла на 1,66% (61 долл.) – до 3729 долл. за сотку, за апрель-июнь т.г. – снизилась на 10,76% (442 долл.) – до 3668 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.