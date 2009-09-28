Коттеджи под Киевом подешевели на 0,43%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 21 по 27 сентября т.г. снизилась на 0,43% (4 долл.) – до 893 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 78 665 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,84% или 10 долл. – до 1185 долл./кв. м при средней стоимости 117 057 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение цен на коттеджи наблюдалось в Бориспольском – на 1,35% (16 долл.), до 1196 долл./кв. м, Васильковском – на 1,24% (12 долл.), до 927 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 0,84% (10 долл.), до 1195 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений зафиксирован в Обуховском районе – на 0,59% (8 долл.), до 1369 долл./кв. м; Вышгородском – на 0,36% (3 долл.), до 945 долл./кв. м; Переяслав-Хмельницком – на 0,43% (2 долл.), до 360 долл./кв. м, Броварском – на 0,24% (2 долл.), до 939 долл./кв. м, Фастовском районе – на 0,52% (2 долл.), до 449 долл./кв. м и в остальных десяти районах области – на 0,18-1,01% (1-4 долл.), до 176-440 долл./кв. м.

В то же время стабилизация цен на коттеджи произошла в Макаровском – на уровне 753 долл./кв. м; Кагарлыкском – на уровне 571 долл./кв. м, Бородянском районе – на уровне 856 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%, Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%; в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в августе т.г. снизилась на 0,76% (7 долл.) – до 890 долл. США за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 72 тыс. долл., в июле т.г. - снизилась на 0,29% (3 долл.) – до 897 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 73 500 долл., за апрель-июнь т.г. – на 9,19% (91 долл.) – до 900 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 72 130 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3% или 48 долл. – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).