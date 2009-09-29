В Киевсовете уверяют, что июньские тарифы на ЖКУ согласованы

Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Юрий БОНДАРЬ заверяет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, введенные с 1 июня этого года, были согласованы во всех соответствующих органах и к ним не было никаких замечаний.

Об этом Ю.БОНДАРЬ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Тарифы, которые были введены с 1 июня, прошли процедуру согласования. Они согласовывались почти полгода. В рассмотрении этих тарифов принимали участие Секретариат Президента, Минфин, МинЖКХ, Минюст, Антимонопольный комитет. Эти тарифы согласованы с профсоюзами, с Союзом предпринимателей, и еще очень много ведомств, с которыми было согласовано... Я считаю, что решение, принятое Кабмином (о приостановке повышения коммунальных тарифов в Киеве – УНИАН), опять же, - политический шаг”, - сказал Ю.БОНДАРЬ.

По его словам, если ведущие политики “будут себе позволять такие призывы”, “как не платить, что все незаконное и непрозрачное”, это может привести к очень тяжелым последствиям для хозяйства столицы. В то же время, Ю.БОНДАРЬ выразил надежду, что на протяжении ближайших двух месяцев ситуация с коммунальными тарифами будет полностью разрешена.

“Есть ряд обращений в суд от фракции Блока Кличко, от общественных защитников, которые сегодня находятся на рассмотрении. Есть и решение Кабмина. По моему мнению, оно принято с нарушением действующего законодательства, но такой документ есть. Сейчас все эти вопросы решаются в суде. Я думаю, что где-то на протяжении месяца или двух мы получим эти решения и это даст какие-то результаты”, - сказал председатель комиссии Киевсовета.

Ю.БОНДАРЬ посоветовал киевлянам платить за теми платежкам, которые они получают. “Если будет какая-то коррекция тарифов, и если кто-то переплатил, эта сумма будет небольшой и ее перечислят и возвратят”, - заверил он.

По его словам, к должникам возможно применение различных рычагов для погашения долгов за услуги ЖКХ.

“К сожалению, будут применяться определенные меры и к предприятиям, и к учреждениям, и к отдельным должникам - физическим лицам, имеющим большую задолженность, поскольку это подрыв энергетического и коммунального хозяйства города”, - сказал Ю.БОНДАРЬ, отметив, что в Киеве есть дома, имеющие задолженность в несколько миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября фракция Блока Кличко в Киевсовете заявила, что прокуратура города Киева внесла Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ представление об устранении нарушений норм действующего законодательства во время принятия распоряжений о коммунальных тарифах. Как говорится в письме столичной прокуратуры, установлено, что при разработке и принятии КГГА распоряжений от 29 апреля 2009 года №516, 518, 520, от 27 мая 2009 года №620, от 30 июня 2009 года №758, 760, 761, от 14 августа 2009 года №902 допущены грубые нарушения законодательства.

Распоряжениями от 29 апреля утверждены новые жилищно-коммунальные тарифы, которые были введены с 1 июня. Распоряжение №620 утверждает новые тарифы на содержание придомовых территорий. Распоряжение от 30 июня и 14 августа предусматривают на 5% уменьшение тарифов (от уровня введенных с 1 июня), которые будут действовать в августе-сентябре.

Кабинет Министров на заседании 17 июля принял решение приостановить повышение КГГА тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.