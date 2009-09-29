АТКУ: повышение тарифов на ЖКУ в обмен на кредиты разрушит отрасль

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в обмен на кредиты без полноценной реформы разрушит отрасль.

Такое мнение УНИАН высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО, комментируя заявление вице-президента Всемирного банка Филиппа де ХУАРО о готовности банка увеличивать размер кредитов Украине при условии увеличения тарифов на ЖКУ.

По мнению эксперта, такой шаг украинской власти может привести к катастрофическим последствиям, если вместе с повышением тарифов на рынок тепла не будут допущены альтернативные теплокоммунэнерго источники теплоснабжения, а тарифообразование будет проводиться по жестко установленным правилам.

«Плата населением за коммунальные услуги по их реальной стоимости, конечно, избавит Государственный бюджет от тяжкого бремени дотаций в отрасль и со временем научит граждан экономии ресурсов, но это долгий путь, который в итоге приведет к развалу комплекса ЖКХ. Менталитет украинцев таков, что после повышения тарифов они еще несколько лет будут привыкать к экономии, а до этого времени изберут путь протеста – то есть просто откажутся платить по счетам. Тем более, что качество услуг оставляет желать лучшего. В итоге, предприятия ТКЭ быстро окажутся банкротами и не смогут выполнять свои функции обеспечения украинских городов теплом и горячей водой», - заявил эксперт.

По мнению В.ЯКОВЕНКО, такая реакция людей на повышение вполне естественна.

«Любой нормальный человек в такой ситуации откажется платить. Тем более, что окружным судом г. Киева принято решение о незаконности повышения тарифов. В сфере теплоснабжения правительство должно дать людям свободу выбора способа отопления своих квартир», - считает он.

Глава АТКУ убежден, что только в этом случае комплексу в целом и предприятиям теплокоммунэнерго, в частности, удастся остаться на плаву. По его мнению, в этом должны быть заинтересованы и сами тепловики, ведь только в этом случае они начнут получать деньги за свои услуги от тех потребителей, которые довольны их качеством.

«Для этого, правда, им придется много работать: установить системы учета, оптимизировать свое производство, модернизировать его и обеспечить максимально низкие потери тепла. К этому их подстегнет сам рынок: при этом инвестора найти будет не так сложно, потому что сейчас его приход в сферу сдерживает отсутствие реформ в отрасли», - добавил он.