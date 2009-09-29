В Украине в этом году ввод жилья в эксплуатацию составит 40% прошлогоднего показателя.

Об этом сообщил министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА в интервью порталу «Столичная недвижимость».

«На уровень 2008 года, а это 10 млн. 495 тысяч квадратных метров, мы выйдем не ранее чем в 2012-2013 году. В этом году мы введем в эксплуатацию около 40% от объема прошлого года», - сказал он.

Министр ожидает, что в 2010 году будет введено в эксплуатацию «чуть большее количество новых квадратных метров».

Как сообщал УНИАН, в Украине за январь-июнь т.г. ввод в эксплуатацию жилья снизился на 43,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 2,3 млн. кв. м.