Жилье на вторичном рынке Киева подешевело

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 21 по 28 сентября снизилась на 0,05% – Киев. 30 сентября. УНИАН. Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 21 по 28 сентября т.г. снизилась на 0,05% (на 1 долл.) – до 1 892 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

Согласно сообщению, средняя стоимость предложений продаж вторичного жилья по итогам недели практически не изменилась.

По данным компании, с приходом осени на вторичном рынке значительно выросло количество предложений жилья, однако продавцы по-прежнему не спешат снижать стоимость более качественных объектов. Дешевые однокомнатные квартиры исчезли с рынка еще весной. Сегодня однокомнатная квартира в «хрущевке» стоит не менее 50-55 тыс. долл. «Попытки взвинтить цену, как правило, заканчиваются уходом покупателя к более сговорчивым хозяевам. Ведь выбирать есть из чего – всё зависит от «цены вопроса» и готовности к покупке», - отмечают эксперты.

За минувшую неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,4%. Однако, индекс ожидания по-прежнему находиться в отрицательной области. Темпы снижения цен на жильё сейчас минимальны и, по мнению экспертов, такая ситуация будет иметь место до середины октября. Экономических предпосылок для возобновления роста цен пока нет, считают специалисты компании.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за август 2009 года снизился на 0,2%. В настоящее время он переместился в отрицательную область и составляет –0,2%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 554 тыс. объявлений о продаже квартир.