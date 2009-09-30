ЖКХ задолжали за газ 4 млрд. грн.

Задолженность за газ предприятий ЖКХ по Украине с начала года увеличилась на 2,5 млрд. грн. и на сегодняшний день превысила 4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК на пресс-конференции в Севастополе.

По информации замминистра, крупнейшие должники по газу — это города Киев, Харьков, Кривой Рог и другие.

А.МАЗУРЧАК также отметил, что при этом Севастополь является незначительным должником — его долг составляет всего 9 млн. грн.

«Плюс к этому есть 2,5 млн. грн. задолженности по пеням и штрафам, которые тянутся с предыдущих лет, и это вопрос очень проблемный, Кабинет Министров Украины сегодня его решает. Поскольку предприятия не могли переложить эти пеню и штрафы на население — в связи с действующим мораторием — они должны быть списаны с предприятий, потому что не по их вине они были созданы. Поэтому, я думаю, что правительство сделает все, чтобы списать эти пени и штрафы», - добавил он.