Первичка в сентябре подорожала

Первый осенний месяц оправдал надежды застройщиков – по сравнению с августом, продажи в новостройках активизировались. Это позволило даже поднять цены на квартиры в домах, которые сдаются в эксплуатацию – на них-то и самый большой спрос. В среднем за месяц новостройки подорожали на 3-5%. За прошлую неделю, с 21 по 28 сентября, средняя цена продажи «метров» в строящихся домах Киева в гривнах выросла на 0.17% и составила 13 992 грн за квадрат, посчитали специалисты портала Realt.ua.

Незначительное подорожание новостроек вызвала вереница составляющих. Самая главная – сезонная активность. Плюс, вырос спрос со стороны покупателей, которые держат сбережения в наличных деньгах.

- Допустим, у нас с вами в депозитной ячейке хранился доллар или гривна. Что мы видим? В августе-сентябре была тенденция к курсовой нестабильности и роста доллара. Те люди, которые располагали какими-то средствами, вполне возможно, приняли решение осуществить покупку недвижимости. Почему? Потому что цена недвижимости может и условна, но, тем не менее, это материальный актив, который со временем не исчезает и приносит какой-то регулярный доход в виде арендных поступлений, - отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Диалог Классик» Артем Новиков.

Также на активизацию продаж повлиял фактор растущего дефицита недвижимости. Засройщики не скрывали того, что из-за приостановления работ на большинстве стройплощадок значительно сократилось предложение на первичном рынке. И с приходом осени растущий спрос привел к удорожанию квадратного метра.

– Застройщики поднимают цены на те объекты, которые практически готовы к сдаче. Они могут уже позиционировать их как завершенное строительство и этим они поднимают привлекательность своих объектов. Они понимают, что рано или поздно эта недвижимость продастся или же строительство уже окупилось и остались те квартиры, вырученные деньги от продажи которых являются прибылью. Поэтому застройщики не хотят продавать их за бесценок, - считает аналитик компании «Планета Оболонь» Николай Полинцов.

До конца года в столице сдадут в эксплуатацию десяток комплексов-новостроек, цена в которых, в зависимости от объекта, колеблется в размере 7-16 тысяч гривен за квадрат. Это в разы меньше, по сравнению с концом прошлого года. В то же время, отложенный спрос остается все таким же высоким, отмечают эксперты. Так что дефицит новой качественной недвижимости все же будет расти.

- Он просто пока не ощущается, но в ближайшее время это будет серьезная проблема, потому что, по сути, заморожено большое количество строек, спрос остается достаточно высоким. Вторичный рынок – он же не «резиновый». Уже сегодня мы уже ощущаем сокращение предложения «вторички». Если раньше у нас было около 7 тысяч объектов в базе нашего агентства, то сейчас 4 тысячи. Этого недостаточно для того, чтобы выбрать квартиру определенных параметров или в определенном районе. Раньше это компенсировал первичный рынок, потому, что было много объектов, которые сдавались. Сегодня сдадутся те новостройки, которые сейчас достаиваются – а нового-то ничего не строится. Действительно, вопрос дефицита жилья станет – он никуда не денется – он будет только еще острее, - уверен Полинцов.

Также, эксперты отмечают, что недвижимость продолжает оставаться надежным способом сохранения денег.

- Да, это достаточно интересный и популярный продукт в силу того, что альтернативы депозитам как таковой на сегодня нет и если мы говорим о надежности сбережений, то наверно, недвижимость является одним из достаточно надежных активов в среднесрочном или долгосрочном периоде, - считает Артем Новиков.

Эксперты подытоживают: строительные компании, имеющие средства для завершения строящихся объектов, почувствовали растущий спрос и о скидках речь уже не ведут. На сданную в эксплуатацию недвижимость даже подымают цены, так как завершенные объекты более привлекательны, и рано или поздно их раскупят. А формирующийся дефицит будет ощущаться уже в следующем году. Ведь спрос на квадратные метры никто не отменял – он все так же высок, а новостройки заканчивают единичные застройщики.

Стоимость квартир на первичном рынке Киева на 28.09.09, грн./кв. м

Район % по районам ВСЕ ком. (грн. за кв.м)

Голосеевский 11,13% 15258

Дарницкий 19,46% 8606

Деснянский 11,13% 9200

Днепровский 12,52% 12319

Оболонский 2,79% 10500

Печерский 6,96% 19020

Подольский 2,79% 23670

Святошинский 12,52% 11478

Соломенский 11,13% 13108

Шевченковский 9,58% 29834

ЦЕНТР 16,67% 27826

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 43,06% 9837

ПРАВЫЙ БЕРЕГ 40,27% 12710

Все районы 100% 13992

Источник: Realt.ua