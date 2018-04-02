Первичка в сентябре подорожала
Сентябрь таки ознаменовался ростом цен на первичную недвижимость. К сезонной активности добавился нестабильный доллар...
Первый осенний месяц оправдал надежды застройщиков – по сравнению с августом, продажи в новостройках активизировались. Это позволило даже поднять цены на квартиры в домах, которые сдаются в эксплуатацию – на них-то и самый большой спрос. В среднем за месяц новостройки подорожали на 3-5%. За прошлую неделю, с 21 по 28 сентября, средняя цена продажи «метров» в строящихся домах Киева в гривнах выросла на 0.17% и составила 13 992 грн за квадрат, посчитали специалисты портала Realt.ua.
Незначительное подорожание новостроек вызвала вереница составляющих. Самая главная – сезонная активность. Плюс, вырос спрос со стороны покупателей, которые держат сбережения в наличных деньгах.
- Допустим, у нас с вами в депозитной ячейке хранился доллар или гривна. Что мы видим? В августе-сентябре была тенденция к курсовой нестабильности и роста доллара. Те люди, которые располагали какими-то средствами, вполне возможно, приняли решение осуществить покупку недвижимости. Почему? Потому что цена недвижимости может и условна, но, тем не менее, это материальный актив, который со временем не исчезает и приносит какой-то регулярный доход в виде арендных поступлений, - отмечает управляющий партнер консалтинговой компании «Диалог Классик» Артем Новиков.
Также на активизацию продаж повлиял фактор растущего дефицита недвижимости. Застройщики не скрывали того, что из-за приостановления работ на большинстве стройплощадок значительно сократилось предложение на первичном рынке. И с приходом осени растущий спрос привел к удорожанию квадратного метра.
– Застройщики поднимают цены на те объекты, которые практически готовы к сдаче. Они могут уже позиционировать их как завершенное строительство и этим они поднимают привлекательность своих объектов. Они понимают, что рано или поздно эта недвижимость продастся или же строительство уже окупилось и остались те квартиры, вырученные деньги от продажи которых являются прибылью. Поэтому застройщики не хотят продавать их за бесценок, - считает аналитик компании «Планета Оболонь» Николай Полинцов.
До конца года в столице сдадут в эксплуатацию десяток комплексов-новостроек, цена в которых, в зависимости от объекта, колеблется в размере 7-16 тысяч гривен за квадрат. Это в разы меньше, по сравнению с концом прошлого года. В то же время, отложенный спрос остается все таким же высоким, отмечают эксперты. Так что дефицит новой качественной недвижимости все же будет расти.
- Он просто пока не ощущается, но в ближайшее время это будет серьезная проблема, потому что, по сути, заморожено большое количество строек, спрос остается достаточно высоким. Вторичный рынок – он же не «резиновый». Уже сегодня мы уже ощущаем сокращение предложения «вторички». Если раньше у нас было около 7 тысяч объектов в базе нашего агентства, то сейчас - 4 тысячи. Этого недостаточно для того, чтобы выбрать квартиру определенных параметров или в определенном районе. Раньше это компенсировал первичный рынок, поскольку было много объектов, которые сдавались. Сегодня сдадутся те новостройки, которые сейчас достаиваются – а нового-то ничего не строится. Действительно, вопрос дефицита жилья станет – он никуда не денется, он будет только еще острее, - уверен Полинцов.
Также, эксперты отмечают, что недвижимость продолжает оставаться надежным способом сохранения денег.
- Да, это достаточно интересный и популярный продукт в силу того, что альтернативы депозитам как таковой на сегодня нет и если мы говорим о надежности сбережений, то наверно, недвижимость является одним из достаточно надежных активов в среднесрочном или долгосрочном периоде, - считает Артем Новиков.
Эксперты подытоживают: строительные компании, имеющие средства для завершения строящихся объектов, почувствовали растущий спрос и о скидках речь уже не ведут. На сданную в эксплуатацию недвижимость даже подымают цены, так как завершенные объекты более привлекательны и рано или поздно их раскупят. А формирующийся дефицит будет ощущаться уже в следующем году. Ведь спрос на квадратные метры никто не отменял – он все так же высок, а новостройки заканчивают единичные застройщики.
Стоимость квартир на первичном рынке Киева на 28.09.09, грн./кв. м
|Район
|% по районам
|ВСЕ ком. (грн. за кв.м)
|Голосеевский
|11,13%
|15258
|Дарницкий
|19,46%
|8606
|Деснянский
|11,13%
|9200
|Днепровский
|12,52%
|12319
|Оболонский
|2,79%
|10500
|Печерский
|6,96%
|19020
|Подольский
|2,79%
|23670
|Святошинский
|12,52%
|11478
|Соломенский
|11,13%
|13108
|Шевченковский
|9,58%
|29834
|ЦЕНТР
|16,67%
|27826
|ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
|43,06%
|9837
|ПРАВЫЙ БЕРЕГ
|40,27%
|12710
|Все районы
|100%
|13992
Источник: Realt.ua