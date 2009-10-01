"Киевэнерго" объяснила смысл привлечения ее к судебному делу

АК «Киевэнерго» предоставила разъяснение относительно необходимости привлечения ее к судебному делу о тарифах на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Как сообщает пресс-служба компании, участие “Киевэнерго” в судебных заседаниях, на которых рассматриваются вопросы тарифов на тепло в г. Киеве, - устоявшаяся практика акционерной компании, поскольку принятые решения непосредственно задевают ее права и интересы как производителя и поставщика тепловой энергии и, соответственно, ее потребителей.

“Киевэнерго” в своей работе руководствуется установленными тарифами на тепло, вокруг которых разгорелся спор. Поэтому компания не может стоять в стороне и позволить манипуляторам от политики решать судьбу отопительного сезона в столице”, - отмечается в сообщении пресс-службы предприятия.

Еще одна причина участия “Киевэнерго” в судебном заседании, которая называется компанией, это стремление к установлению в городе грамотной и справедливой тарифной политики на тепловую энергию “вместо политических спекуляций на этой теме”.

“В ситуации, когда КГГА галопирующими темпами накапливает долги перед “Киевэнерго” и при этом заявляет, что сама рассчитаться не в состоянии, абсолютно понятно, что единственно верным решением является установление экономически обоснованных тарифов”, - отмечают в компании и при этом подчеркивают, что затраты “Киевэнерго” на производство тепловой энергии не являются тайной, они многократно проверяются различными органами и официально утверждаются, в частности, Государственной инспекцией по ценам.

“Киевэнерго” заинтересована в том, чтобы все вопросы, связанные с тарифами на тепло, рассматривались в судах объективно, поэтому в этом судебном разбирательстве компания будет принимать участие как третья сторона и для принятия справедливого решения открыто предоставит всю необходимую информацию”, - заявляют в компании.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Шевченковском районном суде состоялось первое заседание, на котором по существу рассматривалось дело по иску лидера одноименной фракции в Киевсовете Виталия КЛИЧКО к Киевской городской государственной администрации об отмене распоряжений о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

В Блоке Кличко заявляют, что распоряжения КГГА от 29 апреля, подписанные и.о. председателя КГГА Анатолием ГОЛУБЧЕНКО, незаконны.

На заседании АК «Киевэнерго» озвучила просьбу привлечь ее к делу как третье лицо.

Следующее заседание суда назначено на 8 октября.