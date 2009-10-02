В Умани адреса должников за тепло размещают на биг-бордах

В городе Умань Черкасской области адреса злостных должников за теплоснабжение разместили на биг-бордах.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Уманского горисполкома, на двух биг-бордах разместили адреса 10 многоквартирных домов, жильцы которых имеют самые большие долги за тепло. Средняя сумма задолженности за теплоснабжение по городу составляет свыше 1 тысячи гривен. Есть и такие, которые имеют долги свыше 5 тысяч гривен.

Еще на четырех биг-бордах власти Умани призывают жителей города своевременно платить за коммунальные услуги и не сорить.

Первый заместитель городского председателя Умани Владимир ВИБЛИЙ сообщил корреспонденту УНИАН, что долги за тепло имеют жильцы домов, расположенных неподалеку от могилы цадика Нахмана. Много квартир в них купили хасиды, приезжающие в Умань только один раз в году, во время празднования иудейского нового года (Рош-га-Шан). За воду и газ они платят по счетчикам. А оплата за теплоснабжение начисляется и тогда, когда в помещениях никто не живет.

Общая сумма долга за предоставленные коммунальные услуги по городу составляет 1 млн. 540 тыс. грн.