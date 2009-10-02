Окружение Черновецкого хочет поднять тарифы еще на 100%

Большинство рабочей группы при Киевском городском совете поддерживают проект решения о дальнейшем повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги еще на 100% и критикует введение моратория.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутатской фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевсовете, комментируя результаты первого заседания рабочей группы.

“Окружение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО хочет поднять тарифы еще на 100%”, - информируют депутаты от БЮТ о своем выводе относительно проекта решения, который приняло большинство из окружения мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО во время заседания рабочей группы по согласованию проектов решения о возобновлении моратория на повышение тарифов на ЖКУ.

Автором нового проекта решения "Об обеспечении бесперебойной работы предприятий ЖКУ" выступил председатель рабочей группы, депутат из фракции “Гражданский актив Киева”, председатель правления ОАО "Киевводоканал" Ярослав ФИЛАТОВ. Документ предусматривает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на протяжении 2010 г. еще на 100% в два этапа, заявляют в БЮТ.

"Выходит, что автор проекта решения хочет вдвое повысить уже повышенные Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ тарифы. Это будет означать, что за год тарифы увеличатся на 250%”, – заявил депутат фракции БЮТ в Киевсовете, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Семен БОРИСЕНКО.

“Проект БЮТ, касающийся возобновления моратория и возвращения к тарифам уровня 2008 г. был сразу раскритикован и отклонен. Вместо этого "поддержку нашел" новый вымогательский проект окружения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО", – рассказал С.БОРИСЕНКО.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на следующую неделю.

Как сообщал УНИАН, на заседании сессии Киевсовета 17 сентября фракции БЮТ и Блока Кличко инициировали рассмотрение подготовленных ими проектов решений о введении запрета в Киеве на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился к депутатам Киевсовета с предложением не спешить с рассмотрением этого вопроса. Он отметил, что киевская власть изучает возможность пересмотра тарифов. О.ДОВГИЙ предложил создать рабочую группу. Это предложение поддержали 100 депутатов Киевсовета. Фракция БЮТ призвала членов рабочей группы завершить изучение материалов о снижении тарифов к следующему заседанию сессии, то есть 8 октября.