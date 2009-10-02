Блок Кличко: в Киеве вообще нет никаких тарифов

Депутат фракции Блока Виталия Кличко в Киевсовете Александр КЛЮС заявляет, что с октября в Киеве вообще не действуют никакие тарифы за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко в Киевсовете, он отметил: «Никакого тарифа на коммунальные услуги в Киеве нет! Три распоряжения и.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО от 29.04.09 остановлены решением Кабмина. А распоряжения председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от 31.08.09 приняты исключительно на август-сентябрь 2009 года. Сегодня - 1 октября!”.

Как отметил А.КЛЮС, для введения новых распоряжений КГГА, касающихся тарифов необходимо пройти всю определенную законом процедуру, а именно: провести общественные слушания по каждому дому отдельно, определить исполнителей жилищно-коммунальных услуг, пройти регуляторную процедуру, которая будет продолжаться не меньше месяца, разработать тарифы для каждого дома отдельно и получить из Государственной инспекции по контролю за ценами города Киева их согласование.

В Блоке Кличко также отмечают, что представители сразу трех управлений КГГА и первый заместитель городского председателя А.ГОЛУБЧЕНКО так и не смогли ответить на вопрос депутата Блока Кличко, какие тарифы действуют сегодня в Киеве.

Вместе с тем, в Блоке Кличко выражают обеспокоенность по поводу того, что ожидает коммунальное хозяйство города в дальнейшем из-за тарифной политики, которую ведут власти Киева.

По словам А.КЛЮСА, если суд по иску Виталия КЛИЧКО признает тарифы незаконными, то за переплаченные суммы в платёжках люди смогут еще три месяца потреблять услуги, не давая ни копейки коммунальщикам. “А что в это время делать самим коммунальным предприятиям? Если депутаты и члены рабочей группы по тарифам, вместо подготовки нового проекта решения с учетом позиций фракции Блока Кличко и БЮТ будут заниматься оправданием относительно повышения тарифов, коммунальное хозяйство Киева будет ждать финансовый коллапс», - заявил член рабочей группы А.КЛЮС.