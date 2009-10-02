Тимошенко: проблемы с водой во Львове будут решены

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что до конца года все проблемы с водоснабжением Львова и Львовской области будут решены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после того, как получила от представителей местной власти детальную информацию о ходе выполнения работ по налаживанию круглосуточного водоснабжения во Львове, а также бесперебойного снабжения водой более 50 населенных пунктов области.

«Я уверена, что мы выполним свои обязательства, которые взяли перед львовянами, чтобы до конца этого года сто процентов людей, которые живут во Львове, а также в области, где ощущается нехватка баланса воды, были круглосуточно с водой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что правительство обеспечивает необходимое финансирование проведения работ по налаживанию водообеспечения, а местная власть довольно результативно организовывает проведение работ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что на следующем заседании Кабинета министров она планирует рассмотреть вопрос о реализации проекта водоснабжения Львова и Львовской области с тем, чтобы правительство приняло ряд решений для выполнения поставленных задач в установленный срок, как по водоснабжению, так и по подготовке Львова к проведению Евро-2012.