Жилье на вторичном рынке Киева подорожало

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 1 июля по 1 октября т.г. выросла на 2,77% (41 долл.) – до 1 536 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

За указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1146 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2563 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском – на 4,09% (79 долл.) – до 2016 долл., Голосеевском – на 2,87% (43 долл.) – до 1549 долл., Оболонском – на 1,90% (28 долл.) – до 1522 долл., Соломенском – на 3,24% (44 долл.) – до 1391 долл., Подольском – на 2,36% (32 долл.) – до 1411 долл., Печерском – на 2,03% (51 долл.) – до 2563 долл., Дарницком – на 4,19% (46 долл.) – до 1146 долл., Деснянском – на 2,96% (34 долл.) - до 1180 долл./кв.м и Святошинском районе – на 2,99% (37 долл.) – до 1261 долл.

При этом стабилизация стоимости жилья наблюдалась в Днепровском районе - на уровне 1219 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе т.г. снизилась на 0,45% (7 долл.) – до 1 513 долл./кв. м., в июле т.г. выросла на 1,69% (25 долл.) – до 1 520 долл./кв. м; за апрель-июнь т.г. – снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1 494 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.