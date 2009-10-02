Тимошенко будет контролировать готовность к отопительному сезону

Из-за несостоятельности и непоследовательности реформ в отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве правительство вынуждено в ручном режиме проводить подготовку к отопительному сезону.

Такое мнение высказал УНИАН заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Можно не сомневаться, что Тимошенко найдет нужные слова для представителей местных властей, занимающихся подготовкой к зимнему отопительному сезону. Серьезные сбои в этой сфере напрямую могут отразиться на степени доверия к институтам власти в целом и правительству в частности. Однако всего этого можно было бы избежать, если бы чиновники МинЖКХ смогли заранее эффективно реализовать масштабные реформы в отрасли. В этом случае не было бы необходимости в ручном режиме стимулировать мелких и средних чиновников к эффективной работе», - сказал эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО готова к внедрению системных реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве.

«В ручном режиме контролировать процесс подготовки к отопительному сезону, а затем всю зиму бороться с последствиями запущенных, устаревших советских теплосетей – прорывами и потерей тепла при его транспортировке – неэффективный ответ на существующие вызовы системы отечественного ЖКХ. Поэтому гораздо правильнее будет начать структурные реформы и провести кадровые чистки в отрасли, нежели ежегодно терять массу государственных денег, которые нерационально расходуются на очередные и внеочередные ремонты проржавевших и изношенных теплосетей, по 2-3 раза в год рвущихся в одних и тех же местах. При этом на такие ремонты ЖЭКи списывают значительные средства, а люди в это время страдают от отключения горячего водоснабжения и отопления», - отметил замдиректора АМС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 5 октября в 09.00 проведет селекторное совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду.