Новый аэровокзал аэропорта «Львов» оценивается в 900 млн. грн.

Кабинет Министров Украины распоряжением №1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов», разработанный предприятием с иностранными инвестициями «Тебодин Украина».

Текст документа размещен на сайте правительства.

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала составит 1 тыс. пассажиров в час.

При этом Министерству транспорта и связи Украины поручено обеспечить строительство нового аэровокзала аэропорта «Львов» за счет средств государственного бюджета или инвестора в случае подписания инвестиционного соглашения.

Как сообщал УНИАН, 31 августа т.г. Кабинет министров Украины передал права по управлению строительством терминала Львовского аэропорта Львовской областной государственной администрации.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине областного центра. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс./ч, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений – 6700 кв. м.

Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь составит 39 тыс. кв. м.