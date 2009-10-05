АТКУ: В схеме тарифов на ЖКУ есть лазейка для коррупции

В схеме формирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги заложена возможность для коррупции.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, при формировании тарифов на теплоснабжение предприятия теплокоммунэнерго и чиновники, которые близки к распределению бюджетов, могут зарабатывать достаточно большие деньги.

«Один показатель в тарифе – это потери, которые на сегодняшний день не могут никем провериться, потери, которые разными экспертными комиссиями были утверждены на каждом из украинских предприятий теплокоммунэнерго, потери, которые каждый год индексируются, потому что не происходит никаких модернизаций в системе предприятий ТКЭ. Когда предприятие теплокоммунэнерго формирует тариф, оно в эти потери вкладывает все, что можно вложить – от постоянных переменных расходов, заработных плат, затрат на бензин. Когда тариф идет на согласование, то предприятие теплокоммунэнерго может вписать в этот тариф абсолютно любую цифру. Главное, чтобы она была принята и согласована на уровне города. Вот здесь и возникает сговор, когда местные чиновники и предприятия теплокоммунэнерго, практически договариваясь, утверждают любой тариф, который удобен обеим сторонам», - пояснил В.ЯКОВЕНКО.

По оценкам АТКУ, в результате этого сговора ежегодно вымывается более 4 млрд. грн. из бюджетов теплокоммунэнерго и городских бюджетов.

«Эта и другие коррупционные схемы заложены в основу системы взаимоотношений, когда есть непрозрачная формула формирования тарифов, когда есть монополизм и нет понятных и четких правил игры, существуют запреты, не позволяющие развиваться рынку в нормальном цивилизованном русле», - заключил он.