Жилье на вторичном рынке Киева подешевело

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре т.г. снизилась на 0,9% - до 2449 долл./кв.м., сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, средняя стоимость однокомнатных квартир снизилась на 0,7% (на 18 долл.), до 2412 долл./кв. м, двухкомнатных – на 2,2% (на 53 долл.), до 2333 долл./кв. м, стоимость трехкомнатных осталась практически без изменений – на уровне 2369 долл./кв. м, а стоимость четырехкомнатных квартир уменьшилась на 0,4% (на 12 долл.), до 2836 долл./кв. м.

Аналитики портала отметили, что с начала года уровень цен на вторичное жилье в Киеве в долларовом эквиваленте снизился на 21,9%, а относительно августа 2008 года – на 35,1%.

В аналитическом отчете говорится о том, что относительно августа, цены в 20% квартир низкого ценового сегмента снизились на 3,6% - до 1518 долл./кв.м, а в высшем ценовом сегменте снижение составило 1,7% - до 5418 долл/кв.м.

При этом снижение цен с начала 2009 года в низком ценовом сегменте составило 27,3% (на 570 долл./кв. м.), а в высшем – 21,9% (на 1517 долл./кв. м).

Аналитики также констатируют, что в сентябре 2009 года доля квартир, впервые выставленных на продажу, составила 21% от всего объема предложений. «Средняя цена предложений «новых» квартир в столице на 9,4% ниже средневзвешенной цены августа и составляет 2472 долл./кв. м» - говорится в аналитическом отчете.

Аналитический отчет подготовлен на основе данных портала «Столичная недвижимость», АН «Благовест» и АН Park Lane (13976 предложений 1-4-комнатных квартир).