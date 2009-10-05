Губернаторы выступают за кредиты «Ощадбанка»

Глава Ровенской областной государственной администрации Виктор МАТЧУК и глава Винницкой областной государственной госадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ настаивают на завершении процедуры расчетов за газ с помощью кредитов «Ощадбанка» для прохождения отопительного сезона 2009-2010 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на брифинге в Секретариате Президента на тему: «Ситуация в регионах, местные бюджеты, подготовка к отопительному сезону».

«До начала отопительного сезона остались считанные дни. Готовность к началу отопительного сезона, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день не гарантирует его своевременного начала», - сказал В.МАТЧУК.

Глава Ровенской ОГА отметил, что сегодня Верховная Рада не работает, поэтому из-за невозмещения разницы в тарифах тепло идет в долг.

В свою очередь глава Винницкой облгосадминистрации А. ДОМБРОВСКИЙ сказал, что в Винницкой области люди «будут с теплом и с горячей водой, все будет в области нормально». При этом он добавил, что существует ряд чрезвычайно важных проблем, которые на сегодня «в тактическом плане нужно было бы разрулить».

«Я могу поддержать позицию по незавершению клиринговых расчетов и то, что Винницкая область одной из первых оформила все необходимые документы для получения кредита в «Ощадбанке», но, к сожалению, эта позиция нерешена. Если эти позиции будут правительством решены, я думаю, что проблем с расчетами (за газ - УНИАН) на 15 октября не будет и мы абсолютно нормально войдем в отопительный сезон», - подчеркнул глава Винницкой ОГА.

А.ДОМБРОВСКИЙ акцентировал внимание на том, что в этом году регионы не получили субвенции на энергосбережение.

«Хотелось бы намного большей поддержки от государства с точки зрения субвенций», - добавил он.

Глава Винницкой ОГА также отметил, что на уровне правительства нужно урегулировать ситуацию с принятием формулы утверждения тарифов на теплоснабжение, которая бы автоматически учитывала изменение ценовых позиций по газу, по минимальной заработной плате, по стоимости электрической энергии и т.д.

«До сегодняшнего дня такой формулы нет, она не утверждена. Это не дает нам возможности динамично реагировать на изменение позиции по базовым ценовым составляющим в теплоэнергетике. Для того чтобы изменить тариф, нам нужно принимать решение органа местного самоуправления. Учитывая, что они заполитизированы, что они избраны по закрытым партийным спискам в местные советы, учитывая, что все готовятся не только к выборам Президента, но и к выборам в местные советы, это уже не экономическая, а политическая позиция», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО на селекторном совещании по вопросам подготовки предприятий теплокоммунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период обвинила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в блокировании через Национальный банк рефинансирования "Ощадбанка" в размере 1,2 млрд. грн., которые планировалось направить на кредитование предприятий теплокоммунэнерго для расчетов за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».