Fitch оставило под наблюдением рейтинги TMM

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оставило под наблюдением в списке Rating Watch с пометкой «Негативный» следующие рейтинги базирующейся в Украине компании TMM Real Estate Development plc («TMM»): долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «CC» и национальный долгосрочный рейтинг «B(ukr)».

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги были помещены в список Rating Watch «Негативный» 2 декабря 2008 г. Статус Rating Watch «Негативный» продолжает отражать сильную обеспокоенность относительно слабой ликвидности TMM и неблагоприятных условий, которые в настоящее время преобладают на украинском рынке жилой недвижимости. Fitch прогнозирует, что компания, возможно, не сможет генерировать достаточный операционный денежный поток в 2009-2011 гг. для покрытия процентных расходов.

Агентство ожидает отрицательный свободный денежный поток у TMM (в размере около –13 млн. долл.) в течение следующих 12 месяцев. С учетом низких уровней резервной ликвидности (примерно 300 тыс. долл. денежных средств и отсутствие безотзывных невыбранных кредитных линий) существует обеспокоенность относительно того, как компания сумеет финансировать такую нехватку средств.

По информации, полученной Fitch от TMM, в настоящее время идут переговоры с различными инвесторами для привлечения нового финансирования, однако у агентства остаются сомнения относительно способности TMM привлечь новое финансирование с учетом небольшого размера и слабого профиля компании, а также ее подверженности рискам испытывающего сложности рынка недвижимости.

В то же время Fitch отмечает такой положительный момент, как прогресс компании в разрешении проблем с краткосрочной задолженностью. С ноября 2008 г. TMM сумела рефинансировать весь краткосрочный долг в размере 65 млн. долл., включая облигации на 150 млн. грн. (эквивалент 18,7 млн. долл.) со сроком 1 октября 2009 г. В настоящее время Fitch допускает исключение рейтингов из списка Rating Watch «Негативный» к концу декабря 2009 г. Понижение рейтингов возможно, если дефолт будет представляться близким или неизбежным. И, напротив, рейтинги могут быть подтверждены на текущих уровнях, если компания создаст достаточные резервы ликвидности для покрытия прогнозируемого отрицательного свободного денежного потока как минимум на ближайшие 12 месяцев. Снятие статуса Rating Watch «Негативный» также будет зависеть от получения аудированной годовой отчетности TMM за 2008 г., которая пока не опубликована.

Справка УНИАН. TMM зарегистрирована на Кипре и является холдинговой компанией вертикально интегрированной девелоперской и строительной группы, ведущей деятельность в Украине, главным образом, в Киеве, и имеющей присутствие в Харькове и Крыму. В 2007 г. выручка TMM составила 61 млн. долл., а EBITDAR – 9 млн. долл. По состоянию на 31 мая 2008 г. общий долг ТММ равнялся приблизительно 81 млн. долл. и весь был обеспеченным.