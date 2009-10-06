В Киеве нет условий для утилизации мусора

Бессистемный сбор твердых бытовых отходов (ТБО) и отсутствие условий для утилизации мусора в Киеве грозит серьезными экологическими проблемами.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии начальника Государственного управления охраны окружающей природной среды в Киеве Александра ПРОГНИМАКА.

Он констатировал, что в столице не удалось реализовать систему раздельного сбора мусора, 90% отходов попадает на свалки без предварительной сортировки. Остается нерешенным и вопрос строительства второго мусоросжигательного завода, который необходим городу.

«Объемы отходов растут катастрофическими темпами – до 20% в год, в то время как существующие технологии переработки мусора морально устаревают», - сказал А.ПРОГНИМАК.

Он подчеркнул, что решить проблему с мусором может двухконтейнерная система сбора ТБО (пищевые отходы и отходы для вторичной переработки), строительство второго мусоросжигательного завода на правом берегу и двух сортировочных заводов рядом с мусоросжигательными. Благодаря этому нагрузка на полигоны, куда свозят городские отходы, уменьшится в среднем на 30-40%, сказал А.ПРОГНИМАК.

Кроме того, по словам главного эколога столицы, болезненным для города является создание спецплощадок для сбора и компостирования растительных отходов – палой листвы, веток, травы.

«На сегодняшний день в Киеве нет достаточного количества таких площадок», - подчеркивает А.ПРОГНИМАК. - Из-за этого растительные отходы вместе с бытовым и прочим мусором вывозятся на спецполигоны и завод «Энергия», что является грубым нарушением законодательства».