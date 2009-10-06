«Фокстрот» отпраздновал 15-й День рождения

Подарок к юбилею: на днях компания №1 на отечественном рынке ритейла бытовой техники и электроники названа 356 в рейтинге «500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы» (рейтинг Deloitte)

2009 год оказался непростым для всего рынка ритейла, но «Фокстрот» к юбилею подошел со знаковыми достижениями. В І полугодии компания сделала акцент на увеличении доли рынка и расширении бизнес-горизонтов. Основными стратегическими задачами стали - сохранение и укрепление лидерских позиций на рынке, увеличение операционной эффективности.

К июню 2009 года компания достигла самых больших показателей в своей истории по товарообороту, общему количеству магазинов, объёму торговых площадей, региональному покрытию. По результатам финансового года, который закончился в марте 2009 года, товарооборот компании составил 6 млрд грн., что на 12% больше, по сравнению с предыдущим финансовым годом. В общем обороте компании розничный канал сбыта составил более 75%. Продажи через Интернет увеличились более чем в 2 раза по отношению к прошлому году.

За прошлый финансовый год (с апреля 2008 года по апрель 2009 года) компания открыла, в том числе и переформатировала, 58 магазинов в 18 областных и районных центрах площадью 442 000 кв.м, а также 4 магазина в Молдове. Активно развивалась инфраструктура логистики - увеличились складские площади, а также транспортные мощности (значительное расширение автопарка по всем типам транспорта).

Были внесены позитивные изменения как в сферу торгового маркетинга (совершенствовались программы лояльности), так и внутренние процессы компании: активно использовались результаты «mystery shopping», проведена ревизия бизнес-процессов, пересмотрена система мотивации персонала.

Во ІІ полугодии на фоне падения покупательской способности в «Фокстроте» возникла необходимость борьбы за покупателя, началась работа над повышением продаж и оптимизацией затрат.

«Наши сотрудники показали профессионализм, адекватно отвечая на риски, вызванные экономическим кризисом в стране, - комментирует коммерческий директор компании «Фокстрот. Техника для дома» Сергей Карась. - Если среднее падение продаж по рынку в первом полугодии составляло 50-60%, то "Фокстрот" ощутил на себе снижение объемов не более 35%».

Плодотворное сотрудничество с российским ритейлером «Техносила», закупочный альянс с которым был заключен в 2007 году, дал возможность предоставить востребованный товар по самой низкой конечной цене.

Компания сконцентрировалась на развитии собственных торговых марок Delfa (мелкая бытовая техника, кондиционеры, вентиляторы, сплит-системы) и Bravis (персональные компьютеры, LCD-телевизоры, DVD-плееры, домашние кинотеатры) для диверсификации ассортимента. Это дало оптимальное соотношение цена/качество в бюджетном прайс-сегменте компании. Не прекратилось развитие CRM-направления - продолжает работать программа лояльности с акцентом на качество сервисов, предоставляемых клиентам.

В свой 15-й День рождения компания насчитывает 268 магазинов в Украине и Молдове: 200 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома», 35 гипермаркетов FoxMart, 1 салон «Фокстрот. Цифровая техника», 32 стоковых центра «Техношара».

«Глобальная цель компании на 16 году своей истории – сохранение и даже увеличение доли рынка, удержание адекватного уровня ликвидности бизнеса и эффективная работа с затратами, - комментирует планы соучредитель бизнеса, председатель Наблюдательного совета компании «Фокстрот. Техника для дома» Валерий Маковецкий. - Спасибо коллегам за понимание того, что успех каждого сотрудника дает гарантию успеха «Фокстрота» в целом. Благодаря Вам «Фокстрот», как и прежде, остаётся лидером и располагает всеми ресурсами, чтобы сохранить своё первенство в будущем».

«Фокстрот» занимает активную жизненную позицию и ярко участвует в жизни общества, поддерживая общественные инициативы по решению важных социальных задач и реализуя собственные социальные проекты («Народный кинозал», «Большое сердце маленькой жизни», «Школа безопасности»). Компания является подписантом Глобального Договора ООН и внедряет в своей работе стандарты корпоративной социальной ответственности.

Справка УНИАН. Группа компаний «Фокстрот» развивает торговые сети «Фокстрот. Техника для дома», «Фокстрот. Цифровая техника», «FoxMart» «Техношара» (ретейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» и «Montres» (часовой ретейл). С 2008 года в состав Группы «Фокстрот» входит компания DEPOT Development Group, которая занимается управлением недвижимостью. В этом же году задекларированно создание управляющей компании Группы "Фокстрот" с целью повышения эффективности инвестиций в бизнес-проекты Группы "Фокстрот" и предоставления им сервисных услуг. Соучредителями Группы являются Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.