В Днепропетровске хотят запретить должникам выезжать за границу

Депутаты Днепропетровского городского совета сегодня на очередной сессии приняли решение о подготовке в 10-дневной срок системы поощрения и наказания для плательщиков за жилищно-коммунальные услуги, в частности, запретить должникам выезжать за границу.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатор идеи, депутат городского совета Игорь ТУРЧИН во время сессии заявил о необходимости обязать предприятия ЖКХ обращаться в суды и рекомендовать решение о запрете должникам выезжать за границу на отдых, учебу и работу.

В качестве поощрения для добросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги в Днепропетровске депутат предложил разработать систему скидок в случае предоплаты за услуги на год, полгода, три месяца.