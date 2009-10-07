First Realty Group: количество сделок по жилью в Киеве в сентябре выросло на 15,6%

Количество сделок купли-продажи жилья в Киеве в сентябре, по сравнению с августом, выросло на 15,6%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации First Realty Group.

Как отметила генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА, незначительное снижение, которое наблюдается на рынке вторичного жилья столицы последние три месяца, не влияет на его активность.

«С началом осени мы наблюдаем постоянное увеличение количества просмотров и сделок. Так, по итогам сентября, количество сделок купли/продажи квартир увеличилось на 15,6%», - сказала она.

Согласно данным аналитического центра агентств недвижимости «Благовест» и Park Lane, в сентябре, по сравнению с августом, средняя стоимость одно-, двух- и трехкомнатных квартир Киева снизилась на 0,4-2,2%.

Справка УНИАН. Корпорация «Первая Риелторская Группа» (First Realty Group) была основана в 2006 году.

В корпорацию входят агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane.

Основная сфера деятельности корпорации заключается в предоставлении риелторским компаниям аутсорсинга бизнес-процессов в сферах финансов и бухгалтерского учёта, юриспруденции, ИТ, рекрутинга, рекламы и pr.